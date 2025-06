tim summer hits 2025 replica su rai premium quando rivedere le repliche del concerto

Se ti sei perso il grande concerto di TIM Summer Hits 2025 o vuoi rivivere le emozioni di questa straordinaria manifestazione musicale, niente paura! Le repliche del concerto saranno trasmesse su Rai Premium, permettendoti di goderti ancora una volta lo spettacolo dal vivo. Scopri quando e come rivedere le esibizioni di Achille Lauro, Fedez & Clara e tanti altri artisti che hanno infiammato Piazza del Popolo a Roma. Continua a leggere per tutte le date e i dettagli!

Tim Summer Hits 2025 replica del concerto in tv e in streaming. Il TIM Summer Hits 2025 è in pieno svolgimento, illuminando Piazza del Popolo a Roma con quattro spettacolari notti di musica ed energia. La prima puntata televisiva è andata in onda venerdì 13 giugno su Rai 1, condotta dal dinamico duo Carlo Conti e Andrea Delogu, con le esclusive backstage di Carolina Di Domenico. Tra i cantanti presenti troviamo Achille Lauro, Fedez & Clara, Annalisa, Gigi D’Alessio, The Kolors, Ghali, Brunori Sas, Alessandra Amoroso, Negramaro, Gabry Ponte, Iva Zanicchi & Vinny, Tananai, BigMama, Rkomi, Rocco Hunt, Noemi e molti altri ancora. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it