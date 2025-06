Ti stanno rubando lo scooter Scoppia la lite arrivano i carabinieri

In una notte di timore e tensione a Rifredi, Firenze, un tentativo di furto di uno scooter si trasforma in un episodio di forte suspense. La prontezza di un familiare e l’intervento tempestivo dei carabinieri hanno evitato il peggio, portando all’arresto di un giovane sospettato di essere autore del furto. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili e pronti ad agire. Ma come si è conclusa questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Firenze, 14 giugno 2025 – Tentativo di furto nella notte tra l’11 e il 12 giugno nella zona di Rifredi. Intorno alle 02:30 i carabinieri hanno arrestato un 20enne di origine marocchina sorpreso a rubare uno scooter parcheggiato sotto casa della vittima. A dare l’allarme è stato un familiare della vittima che affacciato alla finestra ha osservato il furto in atto e ha immediatamente avvisato il proprietario del mezzo, il quale si trovava nei paraggi. Il suo rapido intervento ha permesso di interrompere la fuga del ladro. Ne è nata una colluttazione tra i due, che si è conclusa con l’arrivo dei carabinieri, allertati nel frattempo da altri conoscenti della vittima, anch’essi accorsi sul luogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ti stanno rubando lo scooter”. Scoppia la lite, arrivano i carabinieri

