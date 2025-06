Theo Hernandez continua la telenovela sul terzino rossonero Quella squadra vuole chiudere ma…

Il futuro di Theo Hernandez rimane al centro dell’attenzione, tra speranze e incertezze. La sua permanenza rappresenta un tassello fondamentale per il Milan, ma le sirene dall’estero non smettono di suonare. La questione si fa sempre più intricata, lasciando i tifosi rossoneri in trepidante attesa di scelte decisive: come andrà a finire questa complicata telenovela?

Theo Hernandez, un rompicapo sempre più intricato per il Milan. Come andrà a finire la questione legata al terzino rossonero Il futuro di Theo Hernandez continua a tenere banco nel calciomercato Milan, diventando uno dei dossier più complessi dell’estate rossonera. Dopo aver rifiutato un’offerta clamorosa da parte dell’Al Hilal, che avrebbe garantito al Milan circa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Theo Hernandez, continua la “telenovela” sul terzino rossonero. Quella squadra vuole chiudere, ma…

