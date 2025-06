The Witcher 4 punta ai 60 FPS su console ma Series S metterà a dura prova CD Projekt RED

Dopo le sfide di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED si prepara a rivoluzionare l’esperienza di gioco con The Witcher 4, puntando a garantire 60 FPS stabili su console fin dal giorno del lancio. Tuttavia, la vera prova sarà l’ottimizzazione su Xbox Series S, considerata un vero e proprio banco di prova per gli sviluppatori. Riusciranno a superare questa sfida e regalare ai giocatori un’avventura fluida e coinvolgente? La risposta si avrà molto presto.

Dopo il caso Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha intenzione di cambiare rotta: The Witcher 4 punterà ai 60 FPS stabili su console fin dal lancio, ma il vero ostacolo sarà l’ottimizzazione su Xbox Series S. In un’intervista a Digital Foundry, gli sviluppatori hanno parlato apertamente delle difficoltà, definendo “estremamente impegnativo” raggiungere questo traguardo sulla console entry-level di Microsoft. Come riportato da Insider Gaming, per evitare gli scivoloni del passato, il team di sviluppo polacco ha deciso di adottare un approccio console-first, focalizzandosi sin da subito sulle performance su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Witcher 4 punta ai 60 FPS su console, ma Series S metterà a dura prova CD Projekt RED

In questa notizia si parla di: console - witcher - series - projekt

