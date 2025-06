The Witcher 4 CD Projekt vuole tornare a sviluppare con energia creativa come con The Witcher 3

Dopo un decennio dall'acclamato The Witcher 3, CD Projekt RED si prepara a rivivere la magia di un'epoca d'oro, con il cuore pieno di entusiasmo e innovazione. La fase di sviluppo di The Witcher 4, entrata nel vivo da novembre 2024, segna un ritorno alle radici creative del team, puntando a ricreare quella “energia disordinata ma creativa” che ha fatto la fortuna della saga. È il momento di immergersi in un nuovo capitolo epico, dove le sorprese non mancheranno.

A dieci anni dall’uscita di The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED è tornata a lavorare con lo stesso spirito irriverente e appassionato che ha reso quel titolo un capolavoro, gettandosi a capofitti nella lavrazione di The Witcher 4, gioco entrato ufficialmente nella fase a pieno regime da novembre 2024. Anche se il cammino è ancora lungo, lo studio polacco sembra avere le idee molto chiare: recuperare quella “energia disordinata ma creativa” che ha reso speciale il lavoro sul precedente capitolo. Philipp Weber, direttore narrativo del progetto, ha raccontato (grazie a GamesRadar ) che l’obiettivo è tornare a un approccio più spontaneo e diretto, dove ogni membro del team può contribuire in modo fluido e trasversale, proprio come accadeva ai tempi di The Witcher 3. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Witcher 4, CD Projekt vuole tornare a sviluppare con “energia creativa” come con The Witcher 3

