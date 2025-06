The Outer Worlds 2 i fan si lamentano per il prezzo di 80$ Obsidian precisa che il prezzo l’ha scelto Microsoft

L’annuncio del prezzo di 79,99 dollari per The Outer Worlds 2 ha scatenato un’ondata di critiche tra i fan, prontamente chiarite da Obsidian che ha precisato: questa decisione non deriva dallo studio, ma da Microsoft. La polemica mette in luce le tensioni crescenti tra sviluppatori e publisher, sottolineando come il controllo sulle politiche di prezzo possa influenzare la percezione del gioco e il rapporto con la community. La questione si fa quindi sempre più complessa e intricata.

L'annuncio del prezzo di 79,99 dollari di The Outer Worlds 2 ha provocato una reazione negativa da parte della community, che ha inizialmente puntato il dito contro Obsidian Entertainment, infastiditi dalla decisione di aumentare di 10 dollari il prezzo del gioco. Tuttavia, il director Brandon Adler ha chiarito che la decisione non è dello studio, bensì di Microsoft, publisher del titolo. La polemica evidenzia una tensione crescente nel mondo videoludico: il costo dei giochi di nuova generazione continua ad aumentare, ed il secondo capitolo di The Outer Worlds è il primo gioco Xbox ad aderire ufficialmente a questa nuova fascia di prezzo.

