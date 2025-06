The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro | tutto quello che c’è da sapere

Stasera su Italia 1, alle 21:20, non perdere "The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro", il film del 2014 diretto da Marc Webb che porta l’azione e l’emozione di Spider-Man a un nuovo livello. Scopri trama, cast e curiosità di questa avventura mozzafiato dedicata all’amico-eroe più amato di sempre. Prepara popcorn e divani: ti aspetta una serata all'insegna del supereroismo!

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 14 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, film del 2014 diretto da Marc Webb. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. In un’analessi il ricercatore Richard Parker registra un videomessaggio per spiegare la sua imminente scomparsa. Dopo aver lasciato il piccolo Peter dagli zii, lui e sua moglie Mary salgono a bordo di un aereo privato per fuggire, ma un sicario tenta di ucciderli e, dopo uno scontro, l’aereo precipita, uccidendo tutti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro: tutto quello che c’è da sapere

The Amazing Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film - Se sei appassionato di avventure mozzafiato e supereroi intramontabili, non puoi perdere questa sera su Italia 1 alle 21:20 "The Amazing Spider-Man" (2012), diretto da Marc Webb.

