Terzo Mandato | Lupi annuncia la candidatura della Carfagna intanto Conte si conferma a favore delle turnazioni al potere

Il panorama politico si anima con il terzo mandato di Lupi che annuncia la candidatura di Carfagna, mentre Conte si schiera a favore delle turnazioni al potere. La sfida è aperta: alle prossime elezioni regionali in Campania, il centrodestra deve concentrarsi sul candidato più forte, più capace di guidare e vincere, lasciando da parte le divisioni e puntando al bene della regione. La partita è tutta da giocare, e il futuro dipende dalla scelta giusta.

"Sulle prossime elezioni regionali in Campania io credo che la coalizione di centrodestra debba rapidamente fare il punto per scegliere il candidato migliore. Il confronto non deve essere sul nome civico o politico ma su quello che ha le maggiori possibilità di vincere e governare la Regione dopo.