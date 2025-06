Terzo mandato Lollobrigida | Disponibili al confronto ma serve una legge nazionale

Il tema del terzo mandato continua a suscitare dibattiti e divisioni nel panorama politico italiano. Mentre il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ribadisce che si tratta di un’applicazione della legge, si mostra aperto al confronto e alla riflessione su possibili soluzioni condivise. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico: solo attraverso un dialogo costruttivo potremo trovare un equilibrio tra legalità e rinnovamento.

«Sul terzo mandato non c'è nulla da discutere in termini di principio, si tratta dell'applicazione della legge». Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo a un evento promosso da Coldiretti, dove ha affrontato uno dei temi politici più dibattuti del momento. Il ministro, pur ribadendo la sua posizione di principio, ha aperto alla possibilità di un dialogo: «Siamo pronti al confronto, a valutare le idee degli altri e a convincerci su ciò che è giusto ». Unità della coalizione e ruolo del Parlamento. Lollobrigida ha sottolineato che «la disponibilità al dialogo è il metodo migliore per tenere unita la coalizione nei valori e nei programmi, con l'obiettivo di fare del bene alla nostra nazione ».