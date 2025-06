Terrore in autostrada bus in fiamme prima della galleria | decine di persone a bordo

Un giorno come tanti, fino a quando un’ombra di paura si è abbattuta sull’autostrada: un bus in fiamme prima della galleria, decine di vite appese al filo del destino. L’aria immobile e l’attesa spezzata dal suono delle ruote si sono trasformate in una corsa contro il tempo, mentre una nube grigia e un odore acre annunciavano che nulla sarebbe stato più come prima. La vicenda di questa notte resterà impressa nella memoria di tutti.

L’aria era immobile, spezzata soltanto dal rumore delle ruote sull’ asfalto e da qualche finestrino abbassato troppo in fretta. Qualcuno parlava a voce bassa, altri già sonnecchiavano. Nessuno, in quel momento, poteva immaginare che qualcosa stesse per trasformarsi in una corsa contro il tempo. Una nuvola grigia si è levata improvvisa, tagliando la strada come una fitta nebbia chimica. Imm. Di repertorio Poi, l’ odore acre. Uno di quelli che non si confonde, che resta dentro. Il motore ha tremato, e l’ abitacolo ha smesso di essere un rifugio per diventare una trappola. In pochi secondi, il panico: urla, zaini afferrati di corsa, la paura che non ci sia più via d’uscita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terrore in autostrada, bus in fiamme prima della galleria: decine di persone a bordo

In questa notizia si parla di: terrore - autostrada - fiamme - prima

Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO - Un drammatico episodio di emergenza sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: un autobus in fiamme poco prima della galleria di Monteforte Irpino.

- Attimi di puro terrore - Solo la prontezza dell'automobilista e dei soccorsi ha evitato il peggio #incendio #A27 #vittorioveneto Vai su Facebook

Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO; Bus in fiamme sull’autostrada: passeggeri in fuga tra le auto; Arzano, sgomberata palazzina dai Vigili del Fuoco.

Bus a fuoco sulla A16, si salvano appena in tempo 28 passeggeri: la paura e la fuga a piedi - Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per i 28 passeggeri a bordo di un bus di proprietà di una agenzia privata di viaggi, che poco prima di imboccare la galleria di ... Secondo msn.com

Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO - Canosa, nei pressi della galleria di Monteforte Irpino, dove un pullman appartenente a un’agenzia privata di viaggi ha preso fuoco poco prima di ... Segnala napolitoday.it

Incendio sulla autostrada A9: camion in fiamme - nel tratto all’altezza di Fino Mornasco, poco dopo la diramazione della A59 - Secondo primacomo.it