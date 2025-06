Terribile schianto nella notte giovane ciociaro muore in provincia di Latina

Una tragedia che scuote la comunità ciociara: Pierluigi Bruni, giovane di 35 anni di Ceccano, ha perso la vita in un incidente devastante a Borgo Piave. La sua Fiat Stelvio ha violentemente colpito una rotatoria, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Una notte di dolore e riflessione su quanto possa essere fragile la vita, portando a chiedersi come possiamo prevenire simili tragedie e preservare le vite che ci sono più care.

Si chiamava Pierluigi Bruni, residente a Ceccano (Frosinone) l’uomo di 35 anni che nella notte ha perso la vita in uno schianto che si è verificato a Borgo Piave alle porte di Latina. La vettura, Fiat Stelvio, su cui viaggiava è andata a impattare violentemente contro la rotatoria facendo poi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Terribile schianto nella notte, giovane ciociaro muore in provincia di Latina

