Terribile incidente sulla Provinciale tra Cerignola e Zapponeta | un morto e un ferito grave

Una tragedia scuote la provincia di Foggia: un incidente devastante sulla provinciale 77 tra Cerignola e Zapponeta si è concluso con un bilancio sanguinoso. Un'auto, dopo essersi ribaltata e aver perso il controllo, ha provocato la perdita di una vita e il grave ferimento di un altro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i sopravvissuti dalle lamiere, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta.

Terribile incidente sulla strada provinciale 77, tra Cerignola e Zapponeta. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. L’auto a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere la vittima e il ferito, e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Terribile incidente sulla Provinciale tra Cerignola e Zapponeta: un morto e un ferito grave

