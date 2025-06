Terni iniziativa ‘Ricordando Alvaro Leonardi’ | Esposizione dell’Aeronautica Militare nel cuore della città

Terni si prepara a celebrare l’eroe dell’aria Alvaro Leonardi con un emozionante evento in piazza della Repubblica. Domenica 15 giugno, la città sarà il palcoscenico di una mostra dedicata alla figura dell’aviatore e all’aeronautica militare, che ha già riscosso grande successo al Teatro Secci. Un’occasione unica per riscoprire le imprese e il patrimonio di un protagonista che ha scritto la storia dell’aviazione italiana, rendendo questa giornata memorabile per tutta la comunità.

