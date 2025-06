Ternana Under 17 vittoria ai supplementari e finale scudetto | i rossoverdi sfidano il Benevento

Una straordinaria impresa quella della Ternana Under 17, che con cuore e determinazione ha conquistato la finale scudetto superando la Spal ai supplementari (3-2). I giovani rossoverdi, guidati da Marco Di Loreto, si preparano ora a scrivere un'altra pagina di storia affrontando il Benevento. L’appuntamento è per domenica 15 giugno alle ore 20 allo stadio... un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio giovanile.

Una bella impresa compiuta dalla Ternana Under 17. I ragazzi allenati da Marco Di Loreto hanno superato la Spal (3-2 il risultato), nella semifinale scudetto di categoria e domani – domenica 15 giugno – affronteranno i pari età del Benevento. L’appuntamento è fissato per le ore 20 allo stadio. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ternana Under 17, vittoria ai supplementari e finale scudetto: i rossoverdi sfidano il Benevento

In questa notizia si parla di: ternana - under - scudetto - benevento

Ternana, nuovo stadio Libero Liberati: affidato a PwC Italia il ruolo di advisor - Il progetto del nuovo stadio Libero Liberati della Ternana prende forma con l'affidamento a PwC Italia del ruolo di advisor.

Sprint e Sport. Fatboy Slim · Right Here, Right Now. LA TERNANA UNDER 17 È IN FINALE SCUDETTO! Sfiderà il Benevento domenica Vai su Facebook

Under 17 Serie C, la finale sarà Ternana-Benevento: il 15 giugno a Rieti si assegna lo Scudetto; Ternana Under 17, vittoria ai supplementari e finale scudetto: i rossoverdi sfidano il Benevento; Il Benevento Under 17 in finale scudetto. Pro Vercelli disintegrata 4-0, domani la sfida alla Ternana in diretta streaming.

Finali U17, la Ternana batte la Spal 3-2 allo Scopigno: domenica sempre a Rieti sfida scudetto contro il Benevento - Benevento la finale di domenica 15 giugno, che allo stadio Scopigno (ore 20) assegnerà il titolo nazionale ... Da msn.com

Euforia under 17, il Benevento sogna il tricolore dopo 16 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

La Ternana Under 17 batte la Spal (3-2) e approda alla finale per il titolo nazionale - Le Ferelle, sul netro di Rieti, prevalgono ai supplementari con gol di Forlini, Di Curzio e Dezio. Scrive corrieredellumbria.it