Ternana Under 17 vittoria ai supplementari e finale scudetto | i rossoverdi sfidano il Benevento

Una straordinaria impresa per la Ternana Under 17, che conquista una storica vittoria ai supplementari contro la Spal e si guadagna un posto in finale scudetto. I giovani rossoverdi, guidati da Marco Di Loreto, hanno dimostrato coraggio e determinazione, preparando il terreno per una sfida emozionante contro il Benevento. L’appuntamento è fissato per domenica 15 giugno alle ore 20 allo stadio... un grande spettacolo di passione e talento sarà protagonista!

Una bella impresa compiuta dalla Ternana Under 17. I ragazzi allenati da Marco Di Loreto hanno superato la Spal (3-2 il risultato), nella semifinale scudetto di categoria e domani – domenica 15 giugno – affronteranno i pari età del Benevento. L’appuntamento è fissato per le ore 20 allo stadio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana Under 17, vittoria ai supplementari e finale scudetto: i rossoverdi sfidano il Benevento

In questa notizia si parla di: ternana - under - scudetto - benevento

Ternana, nuovo stadio Libero Liberati: affidato a PwC Italia il ruolo di advisor - Il progetto del nuovo stadio Libero Liberati della Ternana prende forma con l'affidamento a PwC Italia del ruolo di advisor.

#Ternana: l’under 17 in #finale per lo #scudetto https://umbriaon.it/ternana-lunder-17-in-finale-per-lo-scudetto/… #Umbria #calcio #Terni #Benevento Vai su X

Sprint e Sport. Fatboy Slim · Right Here, Right Now. LA TERNANA UNDER 17 È IN FINALE SCUDETTO! Sfiderà il Benevento domenica Vai su Facebook

Under 17 Serie C, prima volta per Ternana e Benevento: sfida scudetto a Rieti tra Di Loreto e Floro Flores; Ternana Under 17, vittoria ai supplementari e finale scudetto: i rossoverdi sfidano il Benevento; Ternana Under 17, vittoria ai supplementari e finale scudetto: i rossoverdi sfidano il Benevento.

Il Benevento Under 17 sogna il Tricolore: sfida alla Ternana

ilsannioquotidiano.it scrive: Un nuovo scudetto per il settore giovanile del Benevento a distanza di 16 anni dal primo, quello conquistato nel 2009 dalla Berretti di Danilo Pileggi, che battendo il Monza in finale riuscì a conquis ...