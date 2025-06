Ternana Calcio | Iscrizione Confermata e Preparativi per il Centenario

secondo i piani: l’iscrizione della Ternana Calcio è ufficialmente confermata e si avvia con entusiasmo verso il suo centenario. Con il via libera della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la squadra può concentrarsi ora sulla programmazione delle celebrazioni e delle attività che segneranno questo storico traguardo. È il momento di guardare avanti, con rinnovata fiducia e passione, per un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Tutto a posto per l’iscrizione al campionato. Adesso, avanti tutta con la programmazione. Il parere favorevole della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in merito alla documentazione presentata dalla Ternana Calcio spazza via i residui dubbi e i timori che si erano instaurati sulla piazza fin dai giorni precedenti alla partita di Pescara, poi acuiti dalla mancata promozione. Dunque, tutto è andato liscio, come del resto Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e presidente della Provincia, aveva lasciato intendere a chiare tinte lunedì scorso. Poche ore dopo le sue rassicuranti parole, la Società rossoverde aveva da parte sua diffuso un comunicato in cui si sottolineava che la documentazione era stata trasmessa con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza dell’11 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana Calcio: Iscrizione Confermata e Preparativi per il Centenario

