In un gesto di coraggio e umanità, presso il carcere di Fuorni a Salerno, un detenuto ha salvato il suo compagno dal tragico tentativo di suicidio. Aurelio Desiderio, padre di F.D., e il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, hanno reso noto questo eroico episodio che testimonia come anche in situazioni di crisi si possano trovare gesti di grande solidarietà. Un esempio che invita a riflettere sulla complessità e la dignità della vita carceraria.

Dramma sventato, presso il carcere di Fuorni: un detenuto, F.D. le sue iniziali, ha salvato un compagno dal suicidio. A rendere noto l’eroico gesto, Aurelio Desiderio, padre di F.D., e il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. Un uomo recluso, infatti, avrebbe tentato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tentato suicidio in carcere, a Salerno: detenuto salvato dal compagno di cella

