Tentato omicidio a Lido Adriano c' è un fermo dei carabinieri

Un drammatico episodio di violenza scuote Lido Adriano: mentre il giovane macedone lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva del Bufalini a Cesena, i carabinieri hanno già fermato il sospettato dell'aggressione. La scena si svolge in un contesto di tensione crescente, lasciando la comunità sbigottita di fronte a un gesto così grave. Il mistero sull'origine della lite e le motivazioni dell'aggressore si dipaneranno nelle prossime ore, ma l'intera città attende risposte.

Mentre è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Bufalini di Cesena il giovane macedone accoltellato nel pomeriggio di venerdì in un bar di Lido Adriano, i carabinieri hanno sottoposto a fermo il presunto autore dell'aggressione. L'uomo, fin dai primi momenti, era braccato dagli.

