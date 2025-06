Tentato furto a Valanidi due arresti per il colpo che costò la vita a Stancampiano

Un tentato furto a Valanidi si trasforma in un caso di grande rilievo, con due uomini catturati in un’indagine che ha coinvolto l’intera comunità. La sezione omicidi della squadra mobile di Reggio Calabria ha infatti disposto gli arresti domiciliari per due catanesi, sospettati di aver contribuito a un episodio che ha avuto conseguenze tragiche. La vicenda si avvia ora verso una fase cruciale, mentre si attende il giudizio definitivo.

Una nuova, significativa svolta nel giallo che ha scosso la città: la sezione omicidi della squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito due ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di due catanesi, ritenuti gravemente indiziati - in attesa di giudizio definitivo - di concorso in furto in.

