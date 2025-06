Tentata aggressione al banchetto di FdI a Torino | i militanti di Askatasuna colpiscono ancora

Sabato 14 giugno a Torino, un episodio di intolleranza scuote Porta Palazzo: militanti di Askatasuna colpiscono nuovamente, aggredendo i partecipanti di un banchetto di Fratelli d’Italia. Un gravissimo episodio che evidenzia la crescente tensione politica in città, come denunciato dal consigliere Raffaele Marascio, che ha documentato l’accaduto con un video. La situazione richiede attenzione e fermezza per preservare il diritto di espressione democratica e contrastare ogni forma di violenza.

Nel corso della mattina di sabato 14 giugno, alcuni militanti sono stati aggrediti mentre erano presenti a a un banchetto informativo regolarmente autorizzato di Fratelli d'Italia a Porta Palazzo. Lo denuncia consigliere circoscrizionale di Fratelli d'Italia Raffaele Marascio, che ha anche pubblicato un filmato su Instagram per documentare i fatti. Marascio, che parla di «un grave episodio di intolleranza politica», racconta che «una giovane donna, riconducibile agli ambienti del centro sociale Askatasuna, si è avvicinata con atteggiamento ostile, iniziando a insultare i presenti con epiteti volgari e provocatori.

