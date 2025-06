Tentano estorsione durante i lavori in ospedale | due persone nei guai

Due persone nei guai a Castellammare di Stabia: la polizia ha eseguito un’ordinanza che le allontana dal comune per tentata estorsione durante i lavori in ospedale. Questo intervento dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel tutelare la sicurezza pubblica, anche nelle situazioni più delicate. La lotta contro la criminalità continua con determinazione, perché la legalità e la rispetto delle regole devono prevalere in ogni contesto.

La polizia di Castellammare di Stabia ha eseguito un’ordinanza che impone il divieto di dimora nel comune a carico di due soggetti, ritenuti fortemente sospettati di tentata estorsione. Il provvedimento cautelare, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tentano estorsione durante i lavori in ospedale: due persone nei guai

