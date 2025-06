Tenta un furto su auto | arrestato nel parcheggio davanti all' ospedale di Careggi

Un tentativo di furto si è concluso con l’arresto di un 30enne nel parcheggio di Careggi, davanti all’ospedale. L’uomo, di origine marocchina, è stato fermato dalle volanti di via Zara mentre tentava di sottrarre un veicolo, opponendo resistenza alle autorità. Un episodio che evidenzia come la sicurezza pubblica rimanga una priorità, garantendo che episodi del genere vengano prontamente affrontati e risolti.

leri pomeriggio, le volanti di via Zara sono intervenute nei pressi del viale Gaetano Pieraccini, traendo in arresto un 30enne di origine marocchina per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe recato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Tenta un furto su auto: arrestato nel parcheggio davanti all'ospedale di Careggi

