tenta un furto in pasticceria con il piccone arrestato a gorle

Un tentativo di furto in pasticceria si trasforma in incubo per un 45enne di Seriate, sorpreso dai carabinieri a Gorle con il piccone in mano. La sua fuga si è conclusa con un arresto fulmineo, dimostrando ancora una volta come la determinazione delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e rispetto della legge. Un episodio che ci ricorda l’importanza di vigilare e intervenire prontamente contro ogni tentativo di reato.

IL FATTO. È stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di fuggire dopo un tentato furto in una pasticceria di Gorle, in via Marconi. Un 45enne, pregiudicato e residente a Seriate, è stato arrestato in flagranza nelle prime ore di venerdì 13 giugno.

