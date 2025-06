Tenta di lanciarsi da un cornicione al terzo piano sulla Tiburtina | i vigili urbani gli salvano la vita

Un gesto estremo sulla Tiburtina: un uomo di 39 anni si lancia sul cornicione al terzo piano, rischiando la vita. Ma il coraggio e la prontezza dei vigili urbani hanno evitato la tragedia, dimostrando come un intervento tempestivo possa fare la differenza tra vita e morte. Continua a leggere per scoprire come si è svolta questa drammatica vicenda e il valore degli eroi quotidiani tra le strade di Roma.

Tragedia sventata ieri sera sulla Tiburtina a Roma, dove un 39enne ha tentato il suicidio, in bilico sul cornicione al terzo piano di un palazzo. Due agenti della polizia locale gli hanno salvato la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, tenta il suicidio dal cornicione di un terzo piano: salvato dagli agenti - Un drammatico tentativo di suicidio si è concluso con un salvataggio tempestivo nel cuore di Roma. Ieri pomeriggio, due agenti della Polizia Locale, uno dei quali da pochi mesi in servizio, sono intervenuti in extremis per scongiurare una tragedia sul cornicione di un terzo piano.

