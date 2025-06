Tensione in Medio Oriente | l’Iran minaccia attacchi contro chi difende Israele

La tensione in Medio Oriente si fa sempre più palpabile, con l’Iran che minaccia di intensificare gli attacchi contro Israele e di colpire le basi militari di chiunque lo sostenga. Le recenti dichiarazioni di un alto funzionario iraniano alimentano i timori di un’escalation regionale, rischiando di trasformare un conflitto locale in una crisi di proporzioni più ampie. La situazione resta delicata: quali saranno le mosse dei principali attori coinvolti?

Rischio di escalation regionale dopo le dichiarazioni di un alto funzionario iraniano L’Iran ha lanciato un nuovo, durissimo monito che alimenta i timori di una guerra regionale in Medio Oriente. Un alto funzionario della Repubblica Islamica ha annunciato che Teheran intensificherà i suoi attacchi contro Israele e colpirà le basi militari di qualsiasi Paese che proverà a difendere lo Stato ebraico. Secondo quanto dichiarato, l’Iran si riserva il diritto, “in base al diritto internazionale”, di “rispondere con decisione” a ogni intervento straniero a favore di Israele. “Qualsiasi Paese che tenti di difendere il regime di Israele dalle operazioni dell’Iran vedrà, a sua volta, le sue basi e posizioni regionali diventare nuovi obiettivi”, ha affermato il funzionario, le cui parole sono state rilanciate dai media iraniani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tensione in Medio Oriente: l’Iran minaccia attacchi contro chi difende Israele

