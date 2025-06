Tennis | Torneo Open ' Ida Rubini' all' Ippodromo di Cesena con montepremi di 8.000 euro

Il grande tennis torna all’ippodromo di Cesena con il torneo open Ida Rubini, un evento imperdibile per gli appassionati romagnoli. Con un montepremi di 8.000 euro e già oltre 50 iscritti, il torneo promette emozioni e sfide di alto livello. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 21 giugno: non perdere l’occasione di vivere da vicino questa straordinaria competizione che arricchisce il panorama tennistico locale.

Il grande tennis torna all’ Ippodromo di Cesena. Dopo i tornei del Circuito Itf Men’s Future e dopo le finali della serie A1, un altro grande appuntamento si profila per gli appassionati romagnoli, il torneo nazionale Open maschile ’Ida Rubini’ in programma al Club Ippodromo dal 23 giugno con un montepremi 8.000 euro. Sono già circa 50 gli iscritti (ma le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno) a questo torneo di grande rilevanza, sia per la tradizione organizzativa del Club, sia per il montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. "Negli ultimi anni - ha sottolineato Luca Natali, consigliere del Club Ippodromo - siamo stati un po’ lontani dal grande tennis, ora però grazie all’intervento di Alessandro Bruni e allo staff di Tennissimo si è manifestata la volontà di tornare ad avere un ruolo importante nel panorama locale e nazionale da far salire progressivamente di livello". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tennis: Torneo Open 'Ida Rubini' all'Ippodromo di Cesena con montepremi di 8.000 euro

