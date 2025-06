Tennis | italiani in campo nei tornei ATP-WTA della prossima settimana da Sinner a Paolini

Prepariamoci a una settimana di tennis mozzafiato, con protagonisti italiani pronti a brillare sui campi di ATP e WTA. Da Sinner a Paolini, il nostro team nazionale si prepara a dare battaglia in uno dei periodi più intensi della stagione, tra tornei di alto livello e emozioni garantite. La sfida è aperta: scopriamo insieme come gli azzurri affronteranno questa entusiasmante fase pre-Wimbledon.

Andiamo a dare uno sguardo a come sarà composta la prossima settimana dei tornei ATP e WTA, in quella che è la parte di mezzo della breve stagione su erba che porta a Wimbledon. Si tratta anche di una delle settimane più competitive dell’anno, con ben tre 500 (due ATP e uno WTA). In particolare, a Halle il motivo più ovvio d’interesse è il ritorno in campo di Jannik Sinner, ai primi passi dopo la finale al Roland Garros che ha fatto la storia, anche se il numero 1 l’avrebbe voluta intendere in un altro modo. Con il leader del ranking mondiale anche Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it