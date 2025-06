Temptation Island Denise e Marco sono la settima coppia ufficiale della nuova edizione | il video di presentazione

L’attesa è finita: Denise e Marco sono la coppia ufficiale della settima puntata di Temptation Island 2024! Con il loro entusiasmo e le motivazioni che li spingono a mettere in gioco il loro amore, questa coppia promette emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme chi sono e cosa li ha portati a vivere questa avventura, perché il loro percorso potrebbe riservare sorprese inattese e riscrivere il loro futuro.

Il cast di Temptation Island è completo! Svelata anche la settima e ultima coppia ufficiale della 13esima edizione: ecco chi sono Marco e Denise e perché hanno deciso di partecipare al programma. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

