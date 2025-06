Temptation Island Denise e Marco sono la settima coppia | Non mi fido di lui mi ha tradita

Il debutto di Temptation Island 2024 si avvicina, e tra le coppie in gioco spicca quella di Denise e Marco, la settima a entrare nel cast. Lei, ancora ferita dal tradimento che ha messo in discussione la loro storia, desidera scoprire se può ancora fidarsi di lui. Lui, determinato a dimostrarle il suo cambiamento, tenterà di riconquistare il suo cuore. L’attesa sta per finire: giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, le emozioni prenderanno vita.

La settima coppia entra ufficialmente nel cast del reality di Canale 5. Lei vuole capire se l'uomo che ha accanto è ancora quello giusto dopo un tradimento, lui prova a dimostrarle che è cambiato. L'attesa sta per finire. giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5 prende il via la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti ideato da Maria De Filippi, che anche quest'anno metterĂ alla prova la soliditĂ di diverse coppie italiane. Ma c'è una novitĂ importante: cambia la location! Dopo anni di tramonti sardi, litigi sotto le stelle e falò infuocati all' Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, l'edizione 2025 si sposta in Calabria, nella suggestiva cornice del Calalandrusa Beach & Nature Resort, a Guardavalle Marina (Catanzaro). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia: "Non mi fido di lui, mi ha tradita"

In questa notizia si parla di: temptation - island - settima - coppia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

#TemptationIsland: #Denise e #Marco sono la settima coppia ufficiale A scrivere al programma è Denise: "Mi chiamo Denise ho 36 anni, sto con Marco da 4 anni ma conviviamo da un anno e mezzo. Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco perch Vai su Facebook

#TemptationIsland 13, Marco e Denise sono la settima coppia ufficiale della nuova edizione! Lei ha scoperto un tradimento tre anni fa Vai su X

Temptation Island 2025: vi presentiamo tutte le 7 coppie dell'edizione; Coppie di Temptation Island 2025, chi sono/ Svelate tutte: da Sonia M. e Alessio a Denise e Marco; Temptation Island, chi sono Alessio e Sonia: svelata la prima coppia.

Temptation Island 2025, Denise e Marco sono la settima coppia del programma - Il prossimo 3 luglio andrà in onda, infatti, la prima puntata del reality dei sentimenti, Temptation Island. Lo riporta msn.com

Temptation Island 2025, chi sono Marco e Denise: ecco la settima coppia ufficiale – VIDEO - Temptation Island 2025: Marco e Denise sono la settima coppia ufficiale del reality show, il video di presentazione. Come scrive gay.it

Temptation Island, Denise e Marco sono la settima coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione - Svelata anche la settima e ultima coppia ufficiale della 13esima edizione: ecco chi sono Marco e Denise e perché hanno deciso di partecipare al programma. Lo riporta comingsoon.it