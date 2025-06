Temptation Island 2025 | quando inizia le coppie e tutte le informazioni

La stagione 2025 di Temptation Island si avvicina, promettendo emozioni e colpi di scena che terranno gli spettatori con il fiato sospeso. Le coppie già pronte a mettere alla prova il loro amore e le prime indiscrezioni iniziano a circolare, generando grande attesa tra i fan del reality. Con l’estate alle porte, non resta che scoprire quando e come il famoso show tornerà a catturare l’attenzione di tutti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Le giornata sono sempre più calde e il giorno dell'inizio della nuova stagione di Temptation Island si fa sempre più vicino. L'amato realty, che mette alla prova l'amore tra le coppie, inizierà a luglio. Al momento le informazioni sono ancora poche, però qualche dettaglio è già trapelato.

