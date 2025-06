temptation island 2025 marco e denise sono la settima e ultima coppia

Temptation Island 2025 si arricchisce con l’arrivo di Marco e Denise, la coppia che chiude il cast di questa emozionante tredicesima edizione. Dopo quattro anni insieme, la loro storia è messa alla prova da un tradimento che ha scosso le fondamenta della relazione. Denise, determinata a capire se il loro amore può davvero superare le crisi, si confronta con le tentazioni per ritrovare la serenità. La loro presenza promette di regalare momenti intensi e sorprendenti,...

Il cast di Temptation Island è al completo con la settima e ultima coppia in gioco nella tredicesima edizione del reality: è quella formata da Marco e Denise, in crisi in seguito ad un tradimento di lui. Ecco la loro presentazione. Coppie Temptation Island: Marco e Denise. Denise ha 36 anni e sta con Marco da quattro anni. I due convivono da un anno e mezzo. A rivolgersi a Temptation Island è stata lei: Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama e non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa. Colpa che lui riconosce, anche se si giustifica: E’ vero, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it