Temptation Island 2025 la quarta coppia fa discutere | chi sono Maria Concetta e Angelo

Temptation Island 2025 si apre con un mix di emozioni e sorprese, e la quarta coppia in lizza sta già facendo parlare di sé. Maria Concetta, 37 anni, baby sitter, e Angelo, 33 anni, cartongessista, hanno catturato l’attenzione grazie a un video virale che svela il loro approccio unico alla prova del tradimento: il “test dello scotch”. Ma chi sono davvero queste due personalità? Scopriamolo insieme...

Maria Concetta, 37enne baby sitter, e Angelo, 33enne cartongessista, sono la quarta coppia ufficiale di Temptation Island 2025. La loro presentazione ha già acceso l'interesse del pubblico grazie a un video virale pubblicato sui social ufficiali del programma. A colpire non è solo la loro storia, ma l'originale strategia di lei per smascherare eventuali tradimenti: il celebre "test dello scotch". Chi sono Maria Concetta e Angelo di Temptation Island 2025: il passato e i sospetti. Maria Concetta e Angelo stanno insieme da tempo, ma la fiducia tra i due sembra essersi incrinata. "Non mi fido completamente del mio fidanzato, anche perché in passato è stato un fimminaro", dichiara la donna con tono deciso nel video di presentazione.

