Temperature record in arrivo attivato il Piano caldo in tutta la provincia Task force per affrontare le ondate di calore

Con l’arrivo delle alte temperature e la prospettiva di record storici, la provincia si mobilita per garantire sicurezza e benessere. È attivo il “Piano caldo”, una task force coordinata dai Distretti dell’Azienda USL di Modena, pronta a intervenire e proteggere i cittadini, specialmente le fasce più vulnerabili. Un impegno concreto per affrontare insieme le ondate di calore e vivere l’estate in modo più sicuro e sereno.

Le temperature stanno salendo promettendo picchi da record e anche quest'anno i Distretti dell'Azienda USL di Modena, in accordo con gli Enti Locali, hanno elaborato il programma del "Piano caldo" rivolto ad assistere la popolazione ed aiutarla ad affrontare il caldo estivo, partendo dai più.

