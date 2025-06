Telese tre giorni di prevenzione oncologica gratuita in Piazza Minieri

Dal 28 al 30 giugno, Telese Terme si trasforma in un punto di riferimento per la prevenzione. In Piazza Minieri, il poliambulatorio mobile dell’ASL Benevento offrirà screening gratuiti per mammella, cervice uterina e colon-retto, promuovendo la salute e il benessere della comunità. Un’occasione imperdibile per prendersi cura di sé senza costi, sensibilizzando sull’importanza della prevenzione oncologica. Non mancate: la vostra salute merita attenzione e prevenzione!

Comunicato Stampa Dal 28 al 30 giugno il poliambulatorio mobile dell'ASL Benevento effettuerà screening gratuiti per mammella, cervice uterina e colon-retto Anche quest'anno, nei giorni 28, 29 e 30 giugno, il Comune di Telese Terme ospiterà in Piazza Minieri il

Si terrà Sabato 14 giugno 2025, alle ore 18.30, a Telese Terme in Piazza Minieri, un incontro pubblico territoriale finalizzato alla richiesta del cessate il fuoco sulla striscia di Gaza, di sostegno al popolo palestinese e l’avvio di un percorso duraturo di convivenz Vai su Facebook

