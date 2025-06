Telese torna il poliambulatorio mobile | screening oncologici gratuiti

Telese Terme torna a essere protagonista della prevenzione con il ritorno del poliambulatorio mobile dedicato agli screening oncologici gratuiti. Nei giorni 28, 29 e 30 giugno, in Piazza Minieri, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di accedere a servizi diagnostici di alta qualità senza costi, grazie alla collaborazione tra Regione Campania e ASL di Benevento. È un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute: non lasciatevela sfuggire!

Tempo di lettura: 3 minuti Anche quest’anno, nei giorni 28, 29 e 30 giugno, il Comune di Telese Terme ospiterà in Piazza Minieri  il poliambulatorio mobile  dedicato alla campagna di prevenzione oncologica promossa dalla Regione Campania  in collaborazione con l’ ASL di Benevento. All’interno del truck sanitario, adeguatamente attrezzato e presente per tutte e tre le giornate, sarà possibile sottoporsi gratuitamente  agli screening oncologici previsti: mammografia, Pap-test  e ritiro del kit per il test del sangue occulto nelle feci  (screening colon-retto). A garantire l’accoglienza e l’esecuzione degli esami sarà personale medico e infermieristico qualificato, pronto a supportare i cittadini durante il percorso di prevenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese, torna il poliambulatorio mobile: screening oncologici gratuiti

In questa notizia si parla di: telese - torna - poliambulatorio - mobile

Telese Terme| Torna il poliambulatorio mobile della prevenzione: screening oncologici gratuiti in piazza Minieri; Vitulano| Creatività e Intelligenza Artificiale: confronto tra esperti il 21 giugno; Attualità - Lab TV Archive.

Telese Terme, screening oncologici gratuiti: in piazza Minieri torna il poliambutorio mobile dell’Asl - Anche quest’anno, nei giorni 28, 29 e 30 giugno, il Comune di Telese Terme ospiterà in Piazza Minieri il poliambulatorio mobile dedicato alla campagna di prevenzione oncologica promossa dalla Regione ... Da msn.com