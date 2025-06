Telefonata Trump-Putin | Russia pronta a mediare tra Israele e Iran

In un contesto di tensioni crescenti, una recente telefonata tra Trump e Putin ha svelato la volontà della Russia di mediare tra Israele e Iran, mentre il presidente russo condanna l’attacco israeliano e si mostra aperto a negoziati con l’Ucraina. Zelensky invita gli Usa a cambiare tono con Mosca, sottolineando come il dialogo sia fondamentale per la stabilità globale. La diplomazia globale si fa sempre più intricata, e il mondo osserva con attenzione.

Il presidente russo condanna l'attacco israeliano e conferma di essere disponibile a proseguire i negoziati con l'Ucraina. Zelensky: "gli Usa cambino toni con la Russia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Telefonata Trump-Putin: "Russia pronta a mediare tra Israele e Iran"

