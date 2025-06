Telefonata tra Trump e Putin | Preoccupante escalation Russia pronta a mediare

Una telefonata tra Trump e Putin, in un momento di crescente tensione globale, ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità internazionale. Mentre la regione mediorientale vive un'ennesima escalation, la Russia si propone come possibile mediatrice. La conversazione di 50 minuti tra i due leader apre uno spiraglio di diplomazia in un contesto di conflitto aperto e incertezza crescente. Ma quali sono le reali implicazioni di questa chiamata?

Nel pieno dell'escalation militare in Medio Oriente, alimentata dall'operazione israeliana contro l'Iran denominata "Rising Lion", c'è stata oggi una nuova telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump. Al centro della conversazione tra il presidente russo e quello americano, durata 50 minuti, ci.

