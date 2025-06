Tel Aviv Iron Dome in azione per intercettare l’attacco iraniano | il video girato da un palazzo

L'Iron Dome di Tel Aviv in azione per difendere la città da un attacco iraniano: il video, girato da un palazzo, mostra l'intensa risposta delle difese israeliane. Sabato, le sirene e le esplosioni hanno riecheggiato mentre il sistema intercettava i missili in una delicata escalation tra Iran e Israele. La situazione rimane critica e in evoluzione, lasciando il mondo a seguire con trepidazione gli sviluppi di questo conflitto.

Sabato, il sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome ha intercettato dei missili sopra Tel Aviv durante un attacco missilistico sferrato dall'Iran in rappresaglia per i mortali attacchi israeliani contro siti nucleari e leader militari. In una seconda ondata di attacchi, sabato mattina presto si sono udite sirene e una serie di esplosioni, probabilmente causate dagli intercettori israeliani, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato che era in corso un altro attacco. L'esercito israeliano ha esortato i civili, già sconvolti da una precedente ondata di missili, a recarsi nei rifugi.

