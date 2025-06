Teheran | dialogo su nucleare ora inutile

Il dialogo sul nucleare tra Teheran e Stati Uniti si fa sempre più complicato, soprattutto dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran e le accuse di Washington di sostegno ai raid. Abbas Araghchi, ministro degli Esteri iraniano, ha dichiarato che queste conversazioni sono ora inutili e ingiustificate. In un clima di tensione crescente, la strada verso un accordo sembra sempre più lontana, alimentando un'instabilità che rischia di coinvolgere tutta la regione.

16.47 I colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran sono ingiustificabili mentre persistono i "barbari" attacchi israeliani contro l'Iran. Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi,citato dai media statali iraniani. In precedenza il portavoce del ministero iraniano aveva definito "inutile" il dialogo con gli Usa sul nucleare dopo l'attacco sferrato da Israele, accusando Washington di sostenere i raid. Un nuovo round di colloqui era previsto per domani in Oman. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: nucleare - teheran - dialogo - inutile

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

"BUON DIO SE NR E' ANDATO... " Cit. Colpite Teheran e la residenza di Khamenei. Reazione iraniana, centrato edificio: 3 morti, 80 feriti Il governo islamico chiude agli Usa: “Dialogo sul nucleare è ormai inutile”, “Abbattuti 21caccia , catturata una pilota”... #blo Vai su X

Israele colpisce il quartiere residenziale dove vive Khamenei L’Iran lancia missili e supera le difese nemiche: è guerra aperta Morti e feriti da entrambe le parti, il governo islamico: «Inutile ormai il dialogo sul nucleare» Vai su Facebook

Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “In serata riprenderanno i bombardamenti dall’Iran”; Idf: Iran verso nuova escalation, attesi nuovi bombardamenti da questa sera. Teheran: abbattuto terzo caccia israeliano; La guerra Israele-Iran, giorno 2: razzi su Tel Aviv, morti e feriti, nuove minacce di Teheran, mondo in allerta.

Iran: stop ai colloqui nucleari con gli stati uniti mentre continuano gli attacchi israeliani - L’intensificarsi degli attacchi israeliani contro l’iran blocca i colloqui nucleari con gli stati uniti, aumentando le tensioni diplomatiche e il rischio di escalation nel Medio Oriente. Riporta gaeta.it

Iran,ingiustificabili colloqui con Usa mentre ci sono raid - Proseguire i colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti è ingiustificabile mentre persistono i "barbari" attacchi israeliani contro il Paese. Secondo ansa.it

Nucleare, Teheran: “Negoziati inutili dopo l’attacco”. New York Times: “Siti iraniani intatti” - L'attacco israeliano ha compromesso i negoziati sul nucleare, ma secondo il New York Times i principali impianti atomici iraniani non sono stati colpiti. Da ilfattoquotidiano.it