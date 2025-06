Teheran minaccia Usa Gb e Francia | Netanyahu | Colpiremo ogni obiettivo degli Ayatollah | Oman | Cancellati i colloqui Usa-Iran sul nucleare | Israele colpisce base missilistica sotterranea

Le tensioni nel Medio Oriente si intensificano: Teheran minaccia USA, GB e Francia, mentre Israele colpisce obiettivi strategici. La situazione si fa incandescente con le recenti azioni militari e le dichiarazioni di Putin sulla possibile mediazione. L’Europa e gli alleati si confrontano con un dilemma cruciale: fermare il programma nucleare iraniano senza scatenare una guerra. In questo contesto, la posta in gioco è altissima: quali saranno le prossime mosse sulla scacchiera internazionale?

Putin: "Siamo disponibili per una mediazione". Idf: "Eliminati nove scienziati nucleari iraniani. I bombardamenti dall'Iran riprenderanno questa sera". Tajani: no ambiguitĂ , l'Iran non può avere l'atomica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it