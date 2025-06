Teheran adesso è nuda davanti ai piani di Israele

Teheran ora si trova in una posizione delicata: secondo l’esercito israeliano, la capitale iraniana è rimasta senza difese aeree, lasciando le forze israeliane libere di agire. Questa rivelazione scuote gli equilibri geopolitici e mette in evidenza le tensioni crescenti nella regione. Ma cosa potrebbe accadere ora? Per scoprire tutti i dettagli e analisi approfondite, non perdere l’occasione di abbonarti al nostro servizio esclusivo.

Secondo l’esercito israeliano, Teheran è nuda. La capitale della Repubblica islamica dell'Iran è rimasta senza difese aeree, il portavoce dell’esercito israeliano ha annunciato che “ decine. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Teheran adesso è nuda davanti ai piani di Israele

In questa notizia si parla di: teheran - nuda - adesso - davanti

Oggi alcuni tra i più importanti giornalisti Rai, tra cui Sigfrido Ranucci, Federica Sciarelli, Marco Damilano, sono scesi in piazza davanti alla sede di viale Mazzini per protestare contro i vertici di Telemeloni e, in particolare, contro l’accordo Rai-Usigrai-Unirai co Vai su Facebook

Teheran adesso è nuda davanti ai piani di Israele; Senza abiti per protesta a Teheran: dov'è finita la studentessa-coraggio?; Iran, studentessa nuda per protesta: Amnesty teme venga torturata.

Teheran adesso è nuda davanti ai piani di Israele - Secondo Tsahal, i jet israeliani hanno la "piena libertà operativa" nello spazio aereo della capitale iraniana. Scrive ilfoglio.it