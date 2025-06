Tecnologia in supporto agli arbitri Collina | Può interventire nei momenti decisivi e salvarli Magari l’avessi avuta anche io

La tecnologia sta rivoluzionando il mondo del calcio, offrendo agli arbitri strumenti preziosi per prendere decisioni più accurate e tempestive. Pierluigi Collina, figura di spicco nel panorama arbitrale internazionale, si schiera a favore di questa evoluzione, sottolineando come l’uso della tecnologia possa fare la differenza nei momenti decisivi. Ma cosa avrebbe potuto salvare lui stesso in campo? È una riflessione che apre nuove prospettive.

Tecnologia in supporto agli arbitri, Collina a favore. Le dichiarazioni dell’ex fischietto italiano In un intervista rilasciata a Marca a margine dell’incontro al Miami Dade Collage in occasione del Referee Camp organizzato da Adidas, è intervenuto Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, per parlare dell’argomento tecnologia in supporto all’arbitro, a pochi giorni dall’inizio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tecnologia in supporto agli arbitri, Collina: «Può interventire nei momenti decisivi e salvarli. Magari l’avessi avuta anche io»

Tra i cambiamenti annunciati da Collina anche una versione avanzata del fuorigioco semiautomatico. Promessa maggiore severità contro le perdite di tempo Vai su Facebook

