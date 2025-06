Team Barsanti Matteucci a sostegno di Vannacci | Non c’è nessun legame

Un nuovo e sorprendente capitolo si apre nel panorama politico italiano con la nascita di “Team Barsanti e Matteucci” a sostegno del generale Roberto Vannacci. Questa iniziativa ha acceso un vivace dibattito, poiché il nome rievoca la fondazione omonima, che ha prontamente chiarito di essere estranea all’evento. Ma cosa c’è dietro questa mossa? La vicenda promette di approfondire i delicati intrecci tra immagine, politica e identità.

Sta suscitando un vivace dibattito la nascita di un nuovo gruppo politico a sostegno del generale Roberto Vannacci, denominato “ Team Barsanti e Matteucci ”. Il nome del sodalizio ha immediatamente attirato l’attenzione della Fondazione dal nome omonimo, che è intervenuta con una nota ufficiale per esprimere totale estraneità all’iniziativa e per tutelare la propria immagine e missione istituzionale. La presidente della Fondazione, Maria Luisa Beconcini, ha chiarito con fermezza che l’ente non ha alcun legame con il gruppo politico e ha stigmatizzato l’utilizzo del nome di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, pionieri lucchesi dell’innovazione scientifica, in un contesto apertamente politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Team Barsanti Matteucci a sostegno di Vannacci: "Non c’è nessun legame"

In questa notizia si parla di: team - barsanti - matteucci - sostegno

A Lucca nasce il team a sostegno del generale Roberto Vannacci: intitolato a Barsanti e Matteucci Vai su Facebook

Team Barsanti Matteucci a sostegno di Vannacci: Non c’è nessun legame; A Lucca nasce il team a sostegno del generale Roberto Vannacci: intitolato a Barsanti e Matteucci; Fondazione Barsanti e Matteucci: chiarimento sull’uso del nome in ambito politico.

Team Barsanti Matteucci a sostegno di Vannacci: "Non c’è nessun legame" - La Fondazione che tutela l’eredita degli inventori lucchesi prende le distanze Mercanti (Pd): "Una vergogna. Scrive lanazione.it

Fondazione Barsanti e Matteucci: “Totale estraneità all’iniziativa politica promossa a favore del Generale Vannacci” - La presidente Beconcini: "La Fondazione è assolutamente apolitica e non vuole essere confusa con un’iniziativa apertamente politica" ... Segnala luccaindiretta.it

Fondazione Barsanti e Matteucci: chiarimento sull’uso del nome in ambito politico - In merito alla recente notizia della nascita di un nuovo gruppo politico a sostegno del Generale Roberto Vannacci, denominato "Team Barsanti e Matteucci", la Fondazione Barsanti e Matteucci ritiene do ... Lo riporta lagazzettadilucca.it