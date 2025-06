Tax day 2025 lunedì 16 giugno all’erario 42 miliardi | scadenze

Il 16 giugno 2025 si avvicina e con esso il primo grande ingorgo fiscale dell’anno, un appuntamento imperdibile per i contribuenti italiani. Nonostante il giorno di liberazione fiscale sia stato celebrato a luglio scorso, entro lunedì prossimo dovremo versare ben 42,3 miliardi di euro in tasse. Un importo imponente che, secondo l’Ufficio studi della Cgia, rappresenta un momento cruciale per la nostra economia e per tutti noi.

(Adnkronos) – E’ in arrivo il primo ingorgo fiscale dell’anno. Anche se, in teoria, venerdì scorso abbiamo celebrato il giorno di liberazione fiscale. Entro lunedì prossimo, 16 giugno 2025, i contribuenti italiani saranno infatti chiamati a versare all’erario 42,3 miliardi di euro in tasse. Un importo, quest’ultimo, che secondo l’Ufficio studi della Cgia è certamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lunedì - giugno - erario - miliardi

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

La contestazione iniziale era di 1,2 miliardi, l'intesa prevede un pagamento in cinque anni. Resta aperta l'inchiesta penale, la Procura bolognese contesta al secondo uomo più ricco d'Italia la residenza all'estero tra il 2013 e il 2023. Per i magistrati sarebbe sta Vai su Facebook

Tax day 2025 lunedì 16 giugno, all’erario 42 miliardi: scadenze; Tax day 2025 lunedì 16 giugno, all’erario 42 miliardi: scadenze; Rosa Volpe: a riforma non potrà mai migliorare la giustizia.