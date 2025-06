Tawakkol Karman oggi 46 anni un gran sorriso e un velo variopinto a coprirle il capo si batteva per le donne prima del Nobel e non ha smesso di farlo poi

Tawakkol Karman, oggi 46enne, incanta con il suo sorriso contagioso e il velo colorato che le avvolge il capo. Prima di ricevere il Nobel, era una voce coraggiosa nella lotta per i diritti delle donne e della pace in Yemen. La sua determinazione la portò a essere riconosciuta globalmente, ma la vera vittoria resta la sua incessante battaglia per un futuro migliore. E così, il suo esempio ci invita a riflettere sul potere della tenacia e del cambiamento.

Quando, nel 2011, arrivò la notizia, Tawakkol Karman era in piazza, sotto una tenda improvvisata. Per protestare contro la dittatura. I notiziari lo davano per certo: a Oslo avevano deciso che il premio Nobel per la pace quell'anno avrebbe dovuto essere consegnato nelle mani della giovane yemenita di cui pochi avevano sentito parlare. L'avrebbe poi diviso con altre due donne, le liberiane Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbowee, che come lei avevano contribuito alla «lotta non violenta per la sicurezza delle donne e per il loro diritto a partecipare pienamente al processo di costruzione della pace».

Tawakkol Karman Premio Nobel per la pace 2011, ospite al Festival dell'Economia di Trento ha approfondito il delicato tema delle migrazioni dei popoli con un particolare occhio di riguardo al mondo dei bambini - Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace 2011, è stata ospite al Festival dell’Economia di Trento. Insieme a Enzo Fortunato, ha approfondito il tema delle migrazioni globali, con un’attenzione speciale alle sfide e alle emergenze vissute dai bambini migranti.

