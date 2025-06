Tassi di mercato giugno 2025 | Euribor e BOT in calo IRS e BTP stabili

I primi 12 giorni di giugno rivelano un panorama di tassi di mercato in evoluzione: l'Euribor a 3 mesi si attesta all'1,96%, in forte calo rispetto a maggio e dicembre 2024, mentre i BOT a sei mesi restano stabili con un lieve calo. L'IRS a 10 anni... Un quadro che suggerisce un clima di maggiore stabilità e opportunità per investitori e risparmiatori.

Una panoramica sui tassi di mercato nei primi 12 giorni di giugno mostra che il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media dell'1,96%, in calo di 13 punti base rispetto a maggio (2,09%) e inferiore di 88 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,84%). Il tasso lordo dei BOT a sei mesi è stato in media dell'1,93% in calo di 1 punto base rispetto a maggio (1,94%) e inferiore di 69 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,62%). Il tasso IRS a 10 anni (molto usato nei mutui) è stato in media del 2,55% sostanzialmente stabile rispetto a maggio (2,54%) e in aumento di 32 punti base rispetto a dicembre 2024 (2,23%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tassi di mercato giugno 2025: Euribor e BOT in calo, IRS e BTP stabili

