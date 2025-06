Tassa sul rusco lo scontro I civici contro la stangata | Dieci anni di grossi rincari

La tassa sul rusco ha scatenato un acceso scontro tra i civici e l'amministrazione di Reggio Emilia, segnando dieci anni di rincari continui. La proposta di aumento delle tariffe dei rifiuti per il 2025, che sarà votata a breve, ha sollevato proteste: coalizione civica e cittadini contestano un rincaro che penalizza famiglie e imprese senza offrire benefici concreti. La battaglia è appena iniziata, e il futuro del territorio potrebbe cambiare radicalmente.

Pollice verso di Coalizione civica Reggio Emilia alla proposta di aumento delle tariffe rifiuti per il 2025, che sarà votata nei prossimi giorni in Consiglio comunale. "Si tratta di un rincaro generalizzato che colpisce famiglie e attività produttive senza garantire reali benefici a chi produce meno rifiuti", spiegano i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, chiosando di aver discusso la delibera in commissione giovedì senza aver ricevuto la documentazione. "Siamo stati chiamati a discutere al buio – afferma Aguzzoli – mentre l’assessore Prandi diffondeva una nota stampa in cui si tace il fatto che questi aumenti sono frutto di un accordo tra Iren e l’amministrazione, e che dovranno essere approvati dal Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it