Tartaruga Caretta Caretta impigliata nelle reti a Casal Velino | salvata da un pescatore

Tartaruga Caretta Caretta impigliata nelle reti a Casal Velino: grazie all'attenzione di un pescatore, Roberto Penza, e all'intervento tempestivo dei volontari, questa meravigliosa creatura marina è stata miracolosamente salvata. Un gesto che sottolinea come sensibilità e prontezza possano fare la differenza per la tutela del nostro fragile ecosistema marino. La tartaruga, ora in salvo, rappresenta un simbolo di speranza e consapevolezza ambientale.

E' stata salvata in Cilento da un pescatore, una Caretta Caretta: nei pressi di Casal Velino Marina, Roberto Penza, durante una battuta di pesca, ha notato l'esemplare impigliato nelle reti e ha immediatamente allertato i volontari specializzati nel recupero della fauna marina.

Il pescatore durante una normale battuta di pesca nei pressi di Casal Velino Marina, si è accorto della presenza dell'animale impigliato tra le reti ed è intervenuto tempestivamente

