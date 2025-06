Taremi salta il Mondiale per Club | notizia shock per l’Inter!

Shock per l’Inter e per i tifosi di Mehdi Taremi: il calciatore salta il Mondiale per Club di giugno a causa di problemi personali. Un’assenza che potrebbe pesare sulla squadra, ma che si scrolla di dosso nel contesto più complesso di tensioni geopolitiche ormai quotidiane. In momenti così, il campo passa in secondo piano: ciò che conta è la salute e il rispetto per le sfide che vanno oltre il calcio.

Mehdi Taremi non parteciperà al Mondiale per Club in programma in questo mese di giugno. Il calciatore ha avuto problemi personali e secondo Sport Mediaset non riuscirà a giocare. OLTRE IL CAMPO – Quando si trattano queste situazioni il campo va assolutamente in secondo piano. Ciò che è accaduto nelle ultime ore tra Iran e Israele ha sconvolto il panorama internazionale, la guerra non finisce e anzi peggiora con il passare dei giorni. Gli attacchi missilistici non permettono la partenza degli aerei e i calciatori presenti in Iran non riescono ad uscire. Tra questi c’è anche l’attaccante dell’ Inter Mehdi Taremi, che era stato convocato da Cristian Chivu per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi salta il Mondiale per Club: notizia shock per l’Inter!

