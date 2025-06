Taremi salta il Mondiale per Club | l’attaccante dell’Inter non può volare negli USA

Taremi salta il Mondiale per Club con l’Inter, una notizia che scuote i tifosi nerazzurri. L’attaccante iraniano, bloccato in Iran a causa delle tensioni internazionali, non potrà volare negli Stati Uniti e unirsi alla squadra di Chivu. Una perdita importante per l’Inter, che dovrà ora riorganizzarsi senza uno dei suoi elementi più incisivi. Scopriamo insieme le ripercussioni di questa assenza e le speranze per il futuro.

Taremi, niente Mondiale per Club con l’Inter: il centravanti iraniano salta l’appuntamento. Taremi salterà il Mondiale per Club con l ‘ Inter. La preoccupazione era tanta, e negli ultimi minuti è arrivata la conferma: Mehdi Taremi non parteciperà al Mondiale per Club in Usa con l’Inter. L’iraniano è rimasto bloccato in Iran proprio nei giorni in cui il conflitto con Israele è esploso e non potrà né raggiungere la squadra di Chivu né fare ritorno in Italia. Il conflitto tra Israele e Iran sta avendo delle ripercussioni anche sull’Inter. Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro atteso negli Stati Uniti dove dovrebbe disputare il Mondiale per club assieme ai compagni, non è infatti riuscito a imbarcarsi sul volo che da Teheran avrebbe dovuto portarlo in California. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi salta il Mondiale per Club: l’attaccante dell’Inter non può volare negli USA

